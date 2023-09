Charleroi: grande journée d'info sur les soins palliatifs au centre de Délassement, ce dimanche premier octobre

Ce n’est jamais le sujet le plus facile à aborder, et, à tout le moins, c’est une conversation que chacun préférerait éviter d’avoir, avec ses proches. Pourtant, les soins palliatifs ont prouvé leur efficacité de longue date, pour adoucir, apaiser et améliorer le quotidien, malheureusement, trop souvent, la fin de vie, de patients atteints de maladies actives et progressives. La plate-forme de concertation en soins palliatifs du Hainaut oriental poursuit la mission de promotion de la culture palliative auprès des professionnels de la santé et du grand public. Dans ce cadre, une première journée des soins palliatifs avait été organisée, sur le site verdoyant du centre de délassement de Marcinelle. Face au succès de cette première, une nouvelle édition est organisée, avec tous les partenaires de l’événement: c’est ce dimanche premier octobre, de 10 heures à 16 heures. "Hormis le bar et la petite restauration, toutes les activités sont gratuites", soulignent les organisateurs. Tout commencera par deux propositions de balades, à travers le domaine du centre de délassement: la balade "land art" vise les plus jeunes tandis que la balade "forêt d’automne" s’adresse à toutes et tous. Sur le coup de 13 h 30, une troisième balade sera proposée, autour des plantes et fruits comestibles. Enfin, sur le site, toute la journée, les différents services de soins tiendront des stands d’informations et de nombreux espaces seront dédiés aux animations et aux découvertes, avec de la lithothérapie, de la réflexologie plantaire ou du yoga du rire. Une animation musicale assurera l’ambiance tout au long de la journée. Attention, il est chaudement recommandé de s’inscrire pour prendre part aux balades, au 071/92 55 40.