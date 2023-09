Charleroi: une dame condamnée à 37 mois pour conduite dangereuse

Au volant de sa VW Passat break, en pleine heure de pointe le 2 mars 2020 à Charleroi, Silvana a mis en danger ses passagers – un adulte et deux mineurs – ainsi que les autres usagers de la route. Refusant de se soumettre à un contrôle policier, elle a déclenché une course-poursuite. "Elle a accéléré, brûlé plusieurs feux rouges et roulé à 80km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Elle a aussi évité de justesse un piéton et plusieurs collisions frontales", rapportait le substitut Brichet.