Charleroi: pour sa 24e condamnation, il écope de 40 mois ferme

Deux scènes de coups et blessures étaient cette fois reprochées au détenu. En octobre 2022, à Dampremy, Philippe a fait tomber sa compagne dans les escaliers. Quelques mois plus tard, il lui a asséné des coups dans la voiture. Il l’a ensuite poursuivie jusque dans sa chambre… en escaladant le pignon de la maison et cassant la coupole du toit ainsi qu’une porte. Le lendemain de ces faits, en milieu d’après-midi, l’homme en fuite a été finalement interpellé, en état d’ivresse, dans les rues de Dampremy…