Charleroi: le projet d'achat groupé de défibrillateurs pour les commerces et l'Horeca revient sur la table

La Ville de Charleroi vient de former un contingent de signaleurs aux premiers gestes d’urgence. Des cours de secours de base sont dispensés à différents publics et dans le cadre d’actions de sensibilisation comme lors de la semaine du cœur au centre commercial Rive Gauche. "Pour aller un peu plus loin, j’espère pouvoir convaincre notre échevine de la Santé Alicia Monard et sa collègue Babette Jandrain, en charge du Commerce, de monter ce dossier avec l’appui du collège communal".

Le conseiller communal indépendant ne cache pas avoir été marqué par l’expérience qu’il a vécue et ne la souhaite à personne. "Nous devons nous montrer ambitieux, et surtout nous donner les moyens de ne jamais avoir à regretter le décès d’une personne sur l’espace public ou dans un de nos commerces. J’ai vécu l’expérience. Mon client et ami a pu être sauvé. Mais j’y repense tous les jours.", conclut Nicolas Kramvoussanos.