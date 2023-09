Charleroi: le centre-ville pourrait connaître plus souvent des "journées sans voiture"

Si aucun projet précis n’est en préparation, l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain ne cache pas vouloir y réfléchir. Et pour le faire dans de bonnes conditions, il entend s’appuyer sur l’expérience d’autres villes. "Lors des dernières fêtes de Wallonie de Charleroi, qui se sont déroulées une semaine avant celles de Namur, festivités qui se doublaient de l’inauguration des espaces publics rénovés de la ville-haute, la circulation avait été interdite dans tout le quartier. C’était donc un samedi sans voiture qui n’en portait pas le nom", a-t-il remarqué.

Les retours ont été positifs, il faut dire que le week-end a bénéficié d’une météo particulièrement généreuse. Pour lui, "On peut donc regarder comment rééditer un tel événement en veillant à le faire à la bonne échelle, c’est-à-dire sur un périmètre urbain ni trop grand ni trop petit". Ce pourrait être celui de l’intra-ring voire un peu plus, mais pas toute l’entité. Il faut aussi penser à l’impact sur le commerce et son accessibilité. Ainsi, le dimanche où se tient le marché n’est pas spécialement souhaitable. Pour rendre la ville attractive, il convient de multiplier les foyers d’intérêt: de l’animation urbaine, une compétition sportive comme un jogging, de la culture. Tout cela doit être pensé et préparé en amont.

Xavier Desgain estime que le bon moment peut être précisément celui des Fêtes de Wallonie de Charleroi en décalage avec Namur, mais à ce stade, ce n’est qu’une hypothèse. Y va-t-on ou pas ? La réflexion va suivre son cours, on ne se met aucune pression. Y seront de toute façon associés l’ensemble des acteurs, à commencer par le TEC.