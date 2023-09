Charleroi: en matière d'éclairage public, l'échevin Xavier Desgain rappelle Ores à l'ordre

Rallumer l’éclairage public partout à Charleroi, pour apaiser un sentiment d’insécurité et renforcer la visibilité dans des portions de voirie dangereuses ou à certains carrefours: c’est la proposition faite au conseil communal par le chef de groupe C + Tanguy Luambua, sur base de l’appel que la ministre flamande de la Mobilité vient de lancer aux communes du nord du pays. L’échevin en charge de la Transition Xavier Desgain l’a rappelé: "Le collège communal a décidé de la coupure partielle de l’éclairage public entre minuit et 5 heures du matin sur 75% du territoire, mesure en vigueur jusqu’en mai prochain". L’échevin rappelle aussitôt plusieurs modalités en cours: "Sont exclues de ce plan les zones de travaux ou proches de lieux d’activité nocturne comme les hôpitaux, l’aéroport, certains axes régionaux ainsi que l’intra-ring. Rien n’est toutefois figé. S’il apparaît que des problèmes se posent dans tel ou tel quartier, il est prévu de pouvoir réactiver l’éclairage". Pour autant, Desgain concède: "À ce stade, on ne dispose pas encore du rapport de la zone de police sur l’évolution de la criminalité. On n’a pas non plus d’estimation précise des économies de consommation ni de l’impact environnemental." Rien ne justifie dès lors d’arrêter les coupures partielles.