PORTRAIT | Zan Rogelj, Monsieur 100% temps de jeu à Charleroi

Avec 155 matchs professionnels dans les pattes à seulement 23 ans, un statut d’international slovène et une première expérience réussie hors de son pays en Autriche, Rogelj avait tout de la bonne affaire. Encore fallait-il le dénicher. Le radar aiguisé de la cellule de recrutement ne l’a pas laissé passer. Mais qui est-il vraiment ?

“Quand il était jeune, il évoluait comme ailier, raconte Miran Zore, journaliste spécialiste du football slovène. Il a toujours été rapide. Et c’est un travailleur.”

Rogelj tentant de contrer Thorsteinsson (OHL) lors de la première journée de championnat, le 29 juillet. ©Photo News / Jimmy Bolcina

Un frère coiffeur et des interventions soyeuses

De sa vie personnelle, on sait que le récent transfuge carolo a aidé son frère, coiffeur, à ouvrir un salon dans sa ville natale. Sur le terrain, le piston droit ne découpe pourtant pas ses adversaires. Ses interventions sont bien souvent soyeuses. "C’est dû à son caractère. Il a une top personnalité", avoue Zlatko Dedic, ancien international slovène et proche du joueur.

Et une faculté à s’adapter partout où il se rend. "Il est parti en Autriche dans le Tyrol parce que son club formateur, Triglav, chutait en division 2. Là-bas, il a dépanné comme latéral à cause de la blessure d’un coéquipier et il a convaincu à ce poste", poursuit Miran Zore.

Ses performances poussent Matjaž Kek, le sélectionneur, à le convoquer en équipe nationale. Après trois saisons en Autriche, il était temps pour Rogelj de relever un nouveau défi pour retrouver une sélection qu’il n’a plus côtoyée depuis novembre 2021.

Pour atteindre ce but, le passage vers la Belgique était une évidence au vu des sollicitations. "Je connais Charleroi grâce à Nicholson parce que j’ai joué contre lui en Slovénie. Il jouait pour NK Domzale. Et son transfert en Belgique a fait du bruit au pays”, raconte le principal intéressé.

Et comme sur le terrain, il a déjà pris sa place dans un vestiaire charmé par sa capacité de travail et sa bonne humeur. "Ça s’est fait vite, abonde le gardien carolo Hervé Koffi. Beaucoup de joueurs parlent anglais donc ça lui a facilité la tâche. Et tout le monde a communiqué avec lui pour qu’il se sente comme dans une famille."

Au duel avec Leoni lors du choc entre Sporting. ©Photonews

Sans concurrence pour l’instant

Felice Mazzù a vite été convaincu par les qualités de sa nouvelle recrue. "C’est un garçon positif, souriant et travailleur. Parfois même trop, raconte l’entraîneur. Il faut le gérer de temps en temps, dans son enthousiasme. Il sera toujours le même, à l’entraînement et en match, peu importe la concurrence à ses côtés."

De concurrence, il n’en a pour l’instant pas. Et il faut bien admettre que sans la blessure de Ken Nkuba, le Slovène n’aurait certainement pas récolté 100 % de temps de jeu. "Il évolue à un poste où il n’y a pas une grande concurrence à l’heure actuelle en raison des blessures, mais je pense que j’aurais été tout aussi content de lui s’il y en avait eu, avance Mazzù. Je ne sais pas dire aujourd’hui s’il continuera à avoir 100 % de temps de jeu avec de la concurrence, mais je suis vraiment très content de ce garçon."

Améliorer ses statistiques

S’il charme par sa capacité à arpenter tout son flanc, "ce n’est pas un souci pour moi de courir énormément", l’international aux trois sélections peut s’améliorer sur ses statistiques.

En huit rencontres, il n’a délivré qu’une passe décisive face à Saint-Trond. Mais ses stats sont assez pauvres pour un latéral. "Il peut les bonifier en jouant un peu plus haut, en améliorant ses choix de centre et les moments auxquels il s’infiltre, ainsi que son positionnement défensif", conseille Mazzù.

Reste que son bon début de saison devrait coïncider avec un retour en sélection. "Il va bientôt être rappelé en sélection nationale", certifie Miran Zore. De quoi ne pas regretter d’avoir opté pour Charleroi.