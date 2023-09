Alors qu’une autre fillette explique à la professionnelle les attouchements commis par son frère, Alyson (prénom d’emprunt) se met à réconforter l’enfant et lâche spontanément "Moi aussi, j’ai déjà fait hum hum avec mon grand-père".

Une négligence avec l’ordinateur

Un courrier est alors envoyé par l’ASBL au service de protection de la jeunesse (SPJ) avant d’atterrir sur les bureaux du parquet de Charleroi.

La jeune mineure va plus loin et détaille que son grand-père lui a demandé de reproduire certaines scènes des films pour adultes qu’elle était contrainte de regarder avec lui.

"Elle parle notamment de zizi qui monte en l’air et de bisous sur le zizi qu’elle devait faire", rapporte M Charles, tuteur ad hoc de la mineure d’âge.

Questionné sur cette dénonciation, Michel dit être tombé des nues en apprenant tout cela. "Elle a été fort perturbée par le décès de sa maman. Mais je ne comprends pas les dénonciations."

Le grand-père de 71 ans enchaîne et explique bien avoir touché le sexe de sa petite-fille pour des raisons purement médicales. "Elle avait des problèmes d’hygiène et elle enchaînait les cystites. Alors je lui ai déjà posé de la pommade, c’est tout. Tout comme je la lavais."

Le prévenu ajoute aussi que si Alyson parle de cette manière-là de zizi, c’est à la suite d’une négligence. "Elle est tombée une fois sur un film pornographique que je regardais sur mon ordinateur", confirme-t-il.

Des éléments plus qu’interpellants, mais…

Du côté du parquet, on considère que si les charges étaient suffisantes pour renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel, impossible pour autant d’aller plus loin sur la culpabilité du papy. "Un doute existe et doit profiter au prévenu. Il y a des éléments plus qu’interpellants dans le dossier, mais il manque aussi des choses pour pouvoir aller plus loin", admet la substitute Malorgio qui requiert l’acquittement de Michel.

Même son de cloche du côté de Me Khoulalene, à la défense. Jugement le 25 octobre.