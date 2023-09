Charleroi: le service citoyen est aux portes de la reconnaissance légale

Dans ce contexte et avant un conclave budgétaire où le financement du service citoyen sera à l’ordre du jour, le secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine est allé ce 27 septembre à la rencontre de deux stagiaires sur le site du Bois du Cazier à Marcinelle, pour un échange et une activité d’escape game. Sarah et Bryan ont entrepris leur service d’une durée de six mois (lire ci-contre). Dans l’arrondissement de Charleroi où est établie l’antenne du Hainaut, neuf communes ont signé la charte du service citoyen. Comme l’explique Céline Race qui encadre les promotions et accompagne leurs membres, certaines sont allées plus loin dans l’échelle d’engagements. Charleroi, par exemple, est au niveau quatre sur cinq: la ville accueille des jeunes en service citoyen, elle les informe des opportunités et contribue à étendre le réseau de partenaires dans les quatre grands domaines d’action que sont l’aide sociale, l’environnement, la culture et l’éducation par le sport. "Entre 18 et 25 ans, on est en train de se construire, d’étudier, de se forger des convictions. Cela doit passer par l’ancrage citoyen, nécessaire à un vivre ensemble de qualité."

Le service citoyen commence par une semaine d’intégration, où les membres d’une même promotion sont préparés à leurs missions. Celles-ci aident chacun à prendre doucement ses marques, à se sentir utile, à se confronter à ses capacités et aux autres dans un cadre professionnel. Cela permet aux stagiaires de se projeter dans l’avenir, de se challenger, de faire l’apprentissage du travail collectif et de la solidarité.

Comme le précise François Ronveaux, "il s’agit de faire de la mixité non pas une valeur, mais un véritable moteur de la communauté." Le service citoyen, c’est un programme d’une durée de 6 mois pour les 18-25 ans à raison de quatre jours par semaine, à temps plein: il comporte 20% de formations et de temps d’échange et 80% de missions sur le terrain. Le jeune choisit le projet dans lequel il souhaite s’engager, en discute avec le coordinateur régional. Avant cela, il lui faut déposer sa candidature sur la plateforme du service citoyen. Des réunions d’information sont organisées préalablement. "C’est ensemble, avec l’équipe d’encadrement, que les projets sont définis. Chacune de nos promotions compte au maximum 25 participants", indique Céline Race.