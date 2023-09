Charleroi: deux jeunes impliqués dans le service citoyen témoignent de leurs expériences

Sarah, de Châtelet, et Bryan, de Charleroi, font partie de la même promotion. Leur service arrive doucement à terme: le 12 octobre, ce sera fini, indiquent-ils. Sarah a découvert l’existence du service sur Internet. "J’avais entrepris des études supérieures en traduction. Après le bac, j’ai décidé de m’octroyer une pause pour réfléchir à mon avenir. J’ai fait le choix de me confronter à la question migratoire en me rendant utile. Parmi les offres, il y avait le centre d’accueil de demandeurs d’asile de Caritas à Ransart. J’y ai commencé mon service en avril dernier. Et j’adore ce que j’ai été appelée à remplir comme fonctions, cela m’a ouvert les yeux, donné envie de travailler dans le secteur. Je vais reprendre mon master en communication internationale et je sais désormais ce que je pourrais faire plus tard." En marge de son stage, Sarah est devenue ambassadrice du climat, l’un des deux projets phares du service citoyen avec la thématique de l’intégration.