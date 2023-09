Un Carolo soupçonné de "radicalisme avancé" à 16 ans!

Interpellé et placé en IPPJ le 11 février 2021, Alimcham se voit également saisir le matériel informatique familial comprenant notamment deux ordinateurs, ainsi que des GSM et tablettes. L’analyse pointue de ces différents supports met en lumière une inquiétante activité sur le net. "On y retrouve des milliers de fichiers vidéos, des photos ou encore des messages envoyés ou reçus par le prévenu. Il s’avère que ce dernier change souvent de compte, passe de Discord à Telegram ou Instagram. Dans son GSM, on retrouve un manuel de préparation d’une bombe artisanale en russe. Il fait l’apologie de l’État islamique et il incite les gens à commettre des attentats terroristes. La radicalisation du prévenu est avancée", précise le parquet fédéral, en charge du dossier.

Ce lundi après-midi, Alimcham est suspecté d’avoir participé aux activités d’un groupe terroriste en étant le dirigeant, mais aussi d’avoir diffusé des messages et tenter de recruter des candidats en vue d’aller combattre au Tadjikistan. Pour le parquet, nul doute qu’Alimcham fut un dirigeant puisqu’il faisait le tour de ses camarades de classe pour dégoter des candidats en vue d’un projet d’attentat. "Il a tenté de convaincre des camarades de classe et prodiguait également des conseils à ces derniers: ne pas écouter telle musique, pratiquer un sport de combat, etc. Il avait un rôle de meneur et certains jeunes essayaient d’obtenir des conseils auprès de lui. Son projet était de partir combattre à l’étranger et son plan B était de s’en prendre à des policiers ou des civils en Belgique ou en France à la Kalachnikov. Il s’est très vite radicalisé sur les réseaux sociaux et a tenté de rallier à sa cause des jeunes de moins 16 ans, dont certains âgés de 13 ans."

Pas un dirigeant

Étant donné la particulière gravité des faits et l’implication d’Alimcham dans le dossier, le parquet fédéral espère une peine "sévère et dissuasive". Cinquante mois de prison sont requis contre le jeune homme, actuellement à l’étranger à la suite d’un deuil familial, sans s’opposer à un sursis probatoire.

À la défense, un sursis simple est sollicité, tout en insistant sur l’absence de casquette de dirigeant du prévenu. Jugement le 23 octobre.