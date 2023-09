Charleroi: le Centre culturel l'Eden ne publie plus de brochure de saison sur papier et a hâte de reprendre le centre Temps Choisi

Les plus attentifs l’auront remarqué: le Centre culturel du Pays de Charleroi n’a pas publié, en cette rentrée, sa traditionnelle brochure de nouvelle saison. Un choix qui, au-delà de possible gains environnementaux, s’explique surtout par le contexte traversé par l’institution. Le directeur de l’Eden, Fabrice Laurent, souligne: "Nous avons changé notre rythme de travail depuis la pandémie de coronavirus et notre projet global a été impacté. Nous avons donc décidé de supprimer notre brochure en papier de début de saison. Ce qui nous permet aussi d’être désormais plus agiles et plus réactifs en cours d’exercice pour ajouter des spectacles". La nature des propositions culturelles pèse dans la balance, le directeur ne le cache pas: "Pour des sphères culturelles telles que le théâtre, et principalement le théâtre jeune public, les représentations peuvent être fixées longtemps à l’avance. Mais pour des matières plus mouvantes, comme les musiques actuelles, et ce particulièrement depuis la fin de la pandémie, certains concerts ne se confirment que quelques semaines à l’avance". Le directeur clôt ce chapitre avec un exemple concret: "Si nous avions publié une brochure de saison, en ce début du mois de septembre, donc rédigée, au mieux, vu les délais d’impression, à la mi-août, elle aurait annoncé le spectacle Rage, du 23 au 25 janvier 2024, pour lequel il n’y a déjà quasiment plus de places et elle n’aurait pas inclus le concert de Mélanie de Biasio, le 9 mars 2024, qui s’est confirmé il n’y a que quelques jours. Nous travaillons donc désormais à flux tendu".