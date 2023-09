Charleroi: Les Motivés en concert à la MPA

Créée en 2011 pour un spectacle autour des chants de la révolution, la chorale Les Motivés a survécu à son caractère éphémère. Elle est toujours active, plus que jamais d’ailleurs. "De projet en projet, nous nous sommes laissés porter par nos colères et nos envies", sourit sa vice-présidente Marie-Christine Lothier. Chaque année, et en dehors de la pause forcée par le Covid, ses quelque 70 choristes dirigés par Olivier Bilquin et Émilie Van Laethem ont en effet exploré des thématiques de société en lien avec le monde associatif: droits des femmes, paix, droits des enfants, et cette année transition écologique et sociale. "Nous avons pour objectif de créer du lien à la fois par le chant et les projets que nous menons", enchaine la trésorière Anne Cattiez.