Nous recevons en moyenne près de 2000 demandes d’organisation d’événements, soit une quarantaine par semaine. Cela va de la brocante ou la braderie de quartier à la marche folklorique en passant par la fancy-fair et la compétition sportive. Plus d’une demande sur deux (746 sur 1356 entre le premier janvier et le 18 septembre, NDLR) doit avoir l’approbation du collège communal, parce qu’elle touche à l’espace, à la sécurité ou à l’ordre public. Nos décisions s’appuient sur des rapports d’analyse de risques.

Qu’est-ce que la première ville de Wallonie fait de plus que les autres pour soutenir l’organisation d’événements ?

Nous sommes l’une des seules villes à mettre gratuitement des équipements à disposition de nos partenaires privés: barrières Nadar, tables et chaises, podiums, tonnelles et même chapiteaux, etc. Nous ne le faisons bien entendu que si l’événement n’a pas de but lucratif.

En 2015, la ville lançait le projet des Big Five, cinq grands moments festifs jalonnant l’année civile. Comment ces rendez-vous ont-ils fait évoluer l’identité événementielle et l’image de Charleroi ?

On ne peut pas dire que cette mandature aura été facile. Nous avons traversé des difficultés, que ce soit la crise sanitaire ou les travaux de rénovation urbaine de la ville-haute, mais aucun de nos Big Five n’a été supprimé. Nous nous sommes toujours adaptés au contexte et aux mesures restrictives. Nous sommes sortis de l’épidémie du covid et des chantiers de la ville-haute désormais, et la dernière édition des Fêtes de Wallonie associée à l’inauguration de l’UCampus et des espaces publics réaménagés m’a enchantée. Nous avons eu de la chance avec la météo. Sur tout le week-end, 10 000 personnes ont été accueillies. On n’en avait jamais comptabilisé autant lors de cet événement.

Quel est votre bilan de l’année 2023 ?

Très positif ! Grâce à de nouveaux partenariats et une collaboration accrue avec l’ASBL de Gestion centre-Ville et l’union des commerçants "Shop in Charleroi", cette année aura été marquée par un attrait retrouvé des Carolos pour leur centre-ville. Mais aucune organisation n’est figée. Nous allons par exemple regarder pour faire revenir le carnaval à la ville-haute sur la place Vauban. Cette année, il a attiré plus de 6000 participants, un record ! Le changement des rythmes scolaires nous impose de réfléchir à l’agenda le mieux adapté.

Quartier d’été 2024 sera le dixième… Va-t-il revenir dans le parc Astrid ?

L’édition 2023 a été une réussite malgré une météo capricieuse. Non, l’événement restera sur les places Verte et de la Digue où il a trouvé ses marques, le succès a été renforcé par un habillage complet de la place. Avec Colors production qui a repris l’organisation, nous sommes arrivés à ce que nous recherchions. Des partenaires locaux ont été associés à la logistique, l’Horeca et le commerce sont satisfaits du retour. Si nous changeons quelque chose, ce sera la durée. Nous aimerions en effet étendre les dates pour passer de quatre à cinq ou six semaines en juillet et août.

La brocante des quais, c’est un autre Big Five. Elle a repris des couleurs ?

Oui, nous avons renoué avec les nocturnes, 250 brocanteurs ont participé à cette édition tournée vers les artisans. Un nouvel opérateur, l’ASBL "1666", en a repris l’organisation, il avait imaginé un festival de la bière sur la place Verte associant des brasseurs locaux. La formule a cartonné. Pour 2024, je souhaiterais thématiser certaines zones afin de renforcer encore l’attractivité de l’événement.

Que pouvez-vous déjà nous dire sur le village de Noël 2023 ?

Ce sera la deuxième édition avec Colors Production. Allez, je vous donne un scoop: le village 2023 sera encore plus féerique, nous allons accueillir de grosses attractions. La patinoire sera bien sûr toujours présente sur la place Verte. D’aucuns nous avaient reproché de la maintenir mais nous avons eu raison. La fréquentation, les coûts énergétiques réduits, l’ambiance, tout cela a été positif.

Deux autres événements vous tiennent particulièrement à cœur ?

En effet, à commencer par la fête de l’amour que nous organisons avec ma collègue Alicia Monard en charge de l’Égalité des Chances. Au-delà de la dimension festive, il s’agit de revendiquer qu’à Charleroi, chacune et chacun est libre d’aimer à sa façon. La quatrième édition s’est étalée sur quatre jours, c’est l’un des rendez-vous de la rentrée. L’autre événement que je veux développer, c’est la halle des créateurs conçue par le comptoir des ressources créatives. Elle a eu lieu en mai après une première édition en novembre. Nous allons réfléchir à l’avancer pour qu’elle se tienne en septembre, toujours au centre de délassement de Marcinelle. Ce rendez-vous des artisans, des producteurs et créateurs doit prendre sa place de manière pérenne dans le calendrier événementiel de notre ville !