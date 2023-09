Charleroi: une 24e condamnation pour Nicolas?

En état de récidive

De multiples vols, avec effraction ou non, sont reprochés à l’homme détenu, mais qui n’est pas venu au tribunal correctionnel de Charleroi.

Niveau préjudice, on parle d’argent, de portefeuille, de GSM, de télévision, de clés de voiture, etc. Aussi bien chez ses voisins qu’au domicile de sa maman. Pour certains des vols, la culpabilité du prévenu ne fait pas l’ombre d’un doute. "Son ADN a été retrouvé sur place ou alors le voisin volé a eu une alerte que son compte Gmail était connecté sur le GSM volé. Et les personnes qui ont été contactées avec le GSM disent avoir eu affaire au prévenu", explique le substitut Vervaeren.

Pour l’anecdote, la détention d’un pepper-spray à la fraise et d’un couteau est aussi reprochée à Nicolas. Ce dernier, pour le spray au poivre, ne manque pas de culot pour justifier la détention de l’arme: il jure que "c’était pour sa fille."

En état de récidive et avec sept pages de casier judiciaire, la messe semble être dite pour Nicolas. Une lourde peine de 6 ans de prison est requise contre lui.

À la défense, malgré les nombreuses chances octroyées et qui ont échoué, on tente une ultime demande de sursis probatoire. Jugement le 4 octobre.