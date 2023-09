Charleroi: un million de contrôles de vitesse, si pas plus, seront effectués pendant cette année 2023

À Charleroi, la zone de Police a intensifié ses contrôles de vitesse et d’alcool. "En 2020, nous y avions consacré un peu plus de 2000 heures, 1881 pour la vitesse et 204 pour l’alcool" , indique le chef de corps Laurent Van Doren. Ce chiffre a grimpé à 5626 heures l’an dernier. "Et pour les sept premiers mois de 2023, nous en sommes déjà à 3440 heures, soit une base identique." Il n’empêche que le nombre de véhicules contrôlés devrait augmenter nettement.