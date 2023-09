Charleroi: un cadastre des accidents routiers a permis d'établir les zones les plus dangereuses

Trois années d’analyses

Cette carte, qui porte sur trois années d’analyse de données, a permis de dresser un état des lieux des points noirs et tronçons de voiries les plus dangereux. La Grand’rue à Charleroi occupe la première place, devant la N5 entre les Quatre Bras de Couillet et le quartier de la Queue, et enfin la rue des Fusillés, à Gosselies, singulièrement la traversée de la route à la sortie de l’autoroute A54. La chaussée de Charleroi à Lodelinsart et la chaussée de Fleurus à Gilly (dans le prolongement de la Grand’rue) constituent d’autres axes accidentogènes.

Selon Xavier Desgain, un plan d’action a été élaboré. Trois zones sont à ainsi traiter de façon prioritaire: l’intra-ring où la limitation à 30 km/h continue à ne pas être respectée par des chauffards (le centre-ville concentre 30 des 200 tronçons les plus à risques), le périmètre urbain de Gosselies qui en concentre dix et les deux axes du futur BHNS, la N5 et la RN54 (avenue Paul Pastur, sur Marcinelle et Mont-sur-Marchienne). Des mesures de sécurisation s’imposent également à trois autres endroits très exposés aux accidents: le carrefour de la rue des Fusillés à Gosselies, la rue des Combles à Montignies-sur-Sambre (au croisement avec la N90) et la rue de la Villette, derrière la gare de Charleroi Central.

Enfin, une liste d’une trentaine de voiries à la fois régionales et communales a été dressée, où une attention particulière se porte sur les abords d’écoles.

Ralentir les vitesses

La commission trafic mobilité de la Ville va travailler avec la Police et le SPW Mobilité Infrastructure à ralentir les vitesses, car elle reste la cause majeure des accidents. "Nous disposons de trois radars mobiles qui sont en service chaque semaine aux endroits jugés les plus problématiques ou insécurisants", rapporte le chef de corps Laurent Van Doren.

"Nous avons demandé à la Wallonie de renforcer nos moyens de contrôle et de prévention, complète l’échevin. Des lieux ont été identifiés, et leurs coordonnées transmises au SPW."

En bonne intelligence avec son collègue Éric Goffart en charge de la Voirie, Xavier Desgain va plancher sur des projets d’aménagements routiers (intégration de ralentisseurs, relifting de carrefours, rétrécissements). Il faudra se montrer patient: selon lui, il est raisonnable de penser que ces travaux s’étaleront sur une dizaine d’années.