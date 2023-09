Charleroi: nouveau marché stock de 4 millions€ pour remplacer les éclairages des terrains de sport en extérieur

Au total, la société désignée va s’atteler au renouvellement des éclairages de 21 terrains de sport, un peu partout sur le territoire de la Ville. Les terrains de football, qui sont utilisés de la D1 à la D3 amateurs, mais aussi pour les séries provinciales voire pour de simples entraînements, rencontreront ainsi les normes de conformité d’Infrasports, là où ce n’était pas encore le cas. Sur Gosselies, un terrain de tennis sera également relighté. Pour mémoire, un précédent court avait vu son éclairage remis à neuf, sur Gilly, en 2019.

Au-delà de l’évident confort pour les utilisateurs de ces infrastructures, le gain visé est avant tout financier: les dispositifs lumineux les plus anciens sont très énergivores, le passage à la technologie LED va faire baisser les factures communales de manière sensible, tout en assurant la pérennité de ces nouveaux éclairages: ce marché stock inclut en effet un volet maintenance, de manière préventive comme pour les réparations, qui s’étale sur 10 ans.

L’échevin Xavier Desgain, en charge des matières énergétiques, commente: "Je me suis engagé dans une guerre aux gaspillages d’énergie, qui est un travail de fond de tous les jours. Le relighting en LED est l’un des moyens les plus sûrs et les plus rapides dont nous disposons afin d’assurer un bon service à la population tout en réalisant des économies d’énergie. C’est bon pour le portefeuille communal et c’est bon pour la planète !". De son côté, l’échevin des Sports, Karim Chaïbaï, se place dans la peau des usagers, d’autant plus à l’approche de l’automne et de l’hiver, période où l’obscurité s’installe plus tôt dans la journée: "Il s’agit avant tout de confort pour les usagers de ces terrains qui étaient souvent soumis à un éclairage vétuste et qui était même parfois défaillant. Après le relighting des salles de nos complexes sportifs, voici donc une nouvelle avancée qui améliore les conditions de pratique du sport, quel que soit le niveau".