Le compagnon en question est Jonathan, également père de famille de deux petites filles. Ces dernières, directement interrogées, balancent avoir subi elles aussi des viols et des atteintes à l’intégrité sexuelle depuis plus de sept ans.

L’ex-compagne appelle aussi à la maman de la petite Sonia (prénom d’emprunt), qui a été elle aussi en contact avec Jonathan. Ce dernier fait alors des aveux et prend la direction du bureau de police.

Une "paraphilie pédophile hétérosexuelle"

Face à la justice, en évoquant les viols, tentatives de viol et atteintes à l’intégrité sexuelle, le père de famille est en aveu de l’ensemble des préventions et présente des excuses. "Je demande pardon pour avoir gâché la vie de mes enfants et de mon entourage. La peine que vous m’infligerez, je la prendrai telle qu’elle est", confie-t-il.

Pour le substitut Vervaeren, Jonathan est clairement "un danger pour les enfants." Le magistrat épingle également les aveux de Jonathan, pas aussi sincères que ce qu’il voudrait faire croire, puisque Jonathan a déclaré que ce sont ses victimes qui l’ont provoqué en se promenant toutes nues dans la maison ou en venant se frotter sur l’accoudoir du fauteuil.

Comme plaidé par le substitut, Jonathan écope de 14 ans de prison ferme. Le sursis probatoire plaidé par la défense, avec notamment une castration chimique, n’a pas été accordé par le tribunal correctionnel ce mercredi. Seule la lourde peine de prison peut sanctionner adéquatement le prévenu, atteint d’une "paraphilie pédophile hétérosexuelle".