Charleroi: une grande journée de fête sur le site de JUmet bio, ce samedi 23 septembre

La Fête des possibles, c’est ce samedi 23 septembre au Jardin de Julie, sur le site de Jumet bio (au n°2 de la rue Borfilet) dans le quartier du Chef-Lieu. "La première édition avait été organisée l’an dernier" , rappellent Judith Bertrand, coordinatrice de la Maison de l’Alimentation Durable (la MAD) et Christophe Mertens, référent du Jardin de Julie. De 10 à 18 h, des animations invitent à la réflexion sur les productions agroalimentaires en circuit court et à la découverte de ce domaine de quatre hectares mis à disposition par la congrégation des sœurs Notre Dame. L’idée de départ était de mettre en place un incubateur d’agriculture urbaine et de partages de savoirs, en quelque sorte une pépinière et un centre de rencontres/formations. Pari tenu. Le site a trouvé une nouvelle vocation: celle d’en susciter. On remet donc le couvert ce samedi pour la Fête des possibles. Balade contée pour les enfants, tour du propriétaire pour les adultes (visite d’une demi-heure avec les principaux spots), ferme pédagogique, ateliers découverte, table ronde sur l’organisation d’un jardin partagé de quartier à 10 heures, conférence gesticulée de Brigitte Grisar intitulée "faim de vie" à 11 heures. À partir de 14 heures, un marché artisanal local prendra ses quartiers. Toute la journée, des activités sont organisées sur le site: production de jus et sirops végétaux fermentés à partir de 15 heures, dégustation d’eaux minérales et du robinet, atelier musical participatif Tchabouliken (instruments improbables 100% recyclés) à 16 heures. "C’est l’occasion de découvrir nos initiatives citoyennes et d’agir pour des territoires durables" , observe Judith Bertrand.