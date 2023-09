Charleroi: rentrée pleine pour les académies, dont l'académie des Beaux-Arts Alphonse Darville

C’est ce mardi 26 septembre que se clôturent les inscriptions dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Sur le territoire de Charleroi où onze académies (dont celle de Marchienne-au-Pont qui compte une décentralisation à Monceau-sur-Sambre) sont agréées et subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, près de 5800 enfants et adultes étaient déjà inscrits au début de cette semaine, selon la Première échevine Julie Patte en charge de l’Enseignement. Si dix académies dont le conservatoire Grumiaux forment leurs élèves aux disciplines musicales, à la danse et aux arts de la parole (théâtre), une seule se concentre exclusivement sur les arts plastiques: celle des beaux-arts Alphonse Darville (Charleroi Nord). "De la sérigraphie à la poterie en passant par la restauration d’œuvres d’art, le dessin, la sculpture ou la photo, notre offre attire une population moyenne de 650 élèves", explique le directeur Fabien Vande Velde en poste depuis un an. "Les plus jeunes sont âgés de 9 ans et fréquentent nos ateliers d’éveil le mercredi après-midi et le samedi matin. Les plus anciens ont plus de nonante ans. Et nous en avons quelques-uns."