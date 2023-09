Charleroi: accusé d'inceste, il crie au complot familial

La fille du couple, âgée de quatre ans, confie au même moment avoir elle aussi subi des attouchements de la part de son papa. Le comportement de l’enfant a également changé du jour au lendemain. "Ils ont remarqué qu’elle avait des comportements sexuels inappropriés. Elle se touchait le sexe", ajoute le substitut Vervaeren.

Détenu à la prison de Jamioulx depuis février dernier, Anthony campe sur sa position: il conteste tous les faits. L’homme de 26 ans va plus loin et fait part d’une théorie à l’origine des accusations. "Ce sont des mensonges. J’ai habité cinq ans là-bas, il n’y a jamais rien eu. Ils ont déposé plainte quand je suis parti du domicile. C’est le grand-père qui a déposé plainte et c’est lui qui dormait tout nu avec ma fille de quatre ans. L’objectif, c’est de m’empêcher de voir et de reconnaître ma fille", confie Anthony.

Même son de cloche pour des coups et blessures qui auraient été assénés à sa compagne de l’époque, mais aussi au grand frère des deux nièces victimes des abus sexuels.

Pour le parquet, la thèse du complot ne tient pas la route. Aucune raison ne justifie de telles accusations formulées par les plaignantes, selon le substitut Vervaeren. Ce dernier confirme l’existence des coups sur la compagne, s’appuyant sur le témoignage de la fille du couple, âgée de quatre ans. "Elle a déclaré et même mimé les gestes de son papa commis sur sa maman."

Huit ans de prison sont sollicités contre Anthony. À la défense, Me Ciccarone plaide sans surprise un acquittement sur toute la ligne pour son client. Si des détails précis sont donnés par les victimes, c’est qu’elles ont subi les faits. Mais pas par celui qui est désigné comme étant l’agresseur, souligne l’avocate. Jugement le 4 octobre.