Charleroi: violent et menaçant envers son ex-compagne

Le 20 décembre, Abdou s’est montré violent. Il nie avoir frappé sa désormais ex-compagne, mais "je me souviens d’une poussée et elle est tombée".

Depuis ces faits, l’homme semble avoir fait profil bas et ne s’est plus fait connaître de la justice. Une peine de 8 mois de prison, sans s’opposer à une mesure de faveur, est dès lors proposée au prévenu. Via son avocat, Me Beia, Abdou espère obtenir la mesure de faveur la plus favorable pour lui: une suspension du prononcé. Décision le 17 octobre.