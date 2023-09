PBA: une soirée de lancement qui a prouvé la chaleur et la curiosité du public carolo

Pour lancer ce moment d’une grande sympathie, Marie Noble, la nouvelle directrice du PBA, a rappelé: "Cela fait désormais six mois que je suis là et que les Carolos me souhaitent"Bienvenue chez nous". Ce soir, c’est enfin moi qui peux le souhaiter aux Carolos !". Le survol du très riche programme de la nouvelle saison, et un hommage rendu au directeur de l’infrastructure et des équipements, Martial Pin, qui part à la retraite après 45 ans de travail sans relâche au sein du Palais des Beaux-Arts, ont alors laissé la place à un autre hommage, celui rendu à Pierre Bolle, directeur céans pendant 21 ans. Visiblement ému, il a pris la parole pour résumer, et conclure: "Tout le fil de mon travail au sein du PBA, ça a toujours été ce public de Charleroi qui est extraordinaire. La chaleur que nous partageons ici, la curiosité, l’ouverture d’esprit, je ne les ai trouvées dans aucune des centaines d’autres salles où j’ai assisté à des spectacles, en Europe ou dans le monde. Pendant ces décennies, ma volonté première aura été de privilégier l’émotion avant tout, sans éviter de réfléchir et de militer quand il le fallait, mais sans jamais sacrifier l’émotion".

