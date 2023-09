Marcinelle: bel accueil pour le salon "Des livres au Cazier"

Fictions, récits de vie, bouquins d’histoire, BD, policiers, livres pour enfants, biographies se côtoient dans les allées. Des auteurs et autrices interpellent les visiteurs pour nouer le dialogue, parler de leurs créations, inviter à la découverte.

Depuis l’ouverture à 10h, des séances de lecture vivante jalonnent la journée: à intervalles de 10 minutes, des autrices et auteurs viennent lire à voix haute des extraits, puis engagent un échange interactif. Armel Job, l’illustrateur Goum, Marie-Bernadette Mars, Manuel Verlange, Béatrice Libert, Bertrand Boudart et d’autres ont répondu à l’invitation. Ils s’accordent sur la qualité de l’organisation et l’accessibilité du lieu. "Depuis les dédicaces intimes jusqu’aux discussions sur les parcours d’écriture en passant par les conférences inspirantes et les mini-ateliers, nous avons voulu un moment intense et riche de partages", explique anne-Marie Delbecq. Y aura-t-il une réédition en 2024 ? "Il est encore tôt pour le dire, nous voulons prendre le temps du débriefing et de l’évaluation", confie-t-elle. Mais la satisfaction des visiteurs et des participants que nous avons consulté semble le laisser croire. L’entrée au salon était gratuite. Quant à l’accès aux espaces muséaux, il était payant.