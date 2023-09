Charleroi-Thuin: le PECA a ouvert sa nouvelle valise artistique, elle est disponible à tous les enseignants, dès ce lundi 18 septembre

Julie Bouniton est coordinatrice au sein du PECA qui couvre le bassin scolaire Hainaut-Sud, c’est-à-dire la zone de Charleroi et Thuin qui correspond, bon an mal an, au territoire de Charleroi Métropole. Elle explique: "L’accès à la Culture et à l’art est une matière inégalitaire, avec des freins au sein des familles mais aussi selon les écoles. Sur notre territoire, les acteurs de terrain ont identifié les besoins et les manquements, en matière de musique, d’arts plastiques, de mouvement ou de patrimoine, entre autres". Cette émanation du PECA regroupe notamment l’Eden, la section carolorégienne des Jeunesses Musicales, le Centre culturel de Farciennes, celui de Pont-à-Celles, celui de Gerpinnes, de Sivry-Rance, de la Haute-Sambre mais aussi la Province de Hainaut, Charleroi danse, le théâtre de La Guimbarde et Pointculture. "Dès le départ, notre valise pédagogique était envisagée comme un moyen d’initier les enfants à l’art et à la culture mais aussi comme une passerelle entre l’école, les opérateurs culturels, les artistes et les bibliothèques publiques". Car les quatre exemplaires de la valise artistique doivent se réserver, par les enseignants, au sein de la bibliothèque de leur commune.

Articulé autour des quatre saisons, le matériel inséré dans la valise peut prendre de nombreuses formes, livres, supports visuels, graines à replanter, fiches d’histoire, bouts de tissus, sculptures, chansons. Philippe Lisson, du groupe Cancrenote, témoigne: "Pour la partie Hiver, j’ai composé une bande-son d’un peu moins de 2 minutes, avec des sons de la saison, que les enfants peuvent associer à des gestes. Puis, l’enseignant peut expliquer aux enfants comment trouver les sons dans la nature et comment en tirer de la musique et des chansons". La portée et les applications du contenu de la valise n’ont finalement pour seules limites que la motivation des enseignants et l’imagination des écoliers.