Charleroi: l'IET Notre-Dame envoie une équipe inattendue au challenge Doc'Riders, ce week-end

L’organisation a du succès: pas moins de 124 équipes sont inscrites cette année. Mais l’une d’elles, originaire de Charleroi, est tout à fait particulière, au moins à deux égards. "Il s’agit d’une équipe issue d’une école secondaire, explique-t-on du côté de l’organisation. Ce qui semble bien être une première. Mais elle est aussi particulière car elle est constituée de trois personnes porteuses de handicap qui nécessitent un accompagnement assuré par les étudiants."

Cette équipe, c’est celle de la 6e année de la section "animations" de l’institut d’enseignement technique (IET) Notre-Dame de Charleroi. Son projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’épreuve de qualification, a pour objectif de permettre à des personnes porteuses de handicap de participer. "On veut leur faire vivre cet événement, explique Livio Laureys, porte-parole de l’équipe baptisée Les Anim IET surmotivés ! Les élèves de notre classe les aideront à y parvenir."

Un projet qui n’était pas dans les clous mais Doc’Riders a décidé de déroger à son règlement. "L’organisateur a accueilli notre initiative avec beaucoup d’intérêt et a accepté notre inscription", confie Livio Laureys.

Conséquence, l’équipe de cyclistes sera composée des trois personnes porteuses de handicap avec, pour chacune d’elles, un élève accompagnant sur un tandem, adapté pour la circonstance. Accompagnants qui pourront se relayer, contrairement aux trois cyclistes "officiels" de l’équipe. "En tout, le groupe sera composé de 14 cyclistes (NDLR: dont cinq membres de l’équipe pédagogique et le directeur, Walter Bauduin). Les autres élèves de la classe se chargeront de l’animation", explique Dina Mercante, une des élèves.

Animation sur place, en tant que supporters notamment, mais aussi dès avant le challenge, pour récolter les 1 500 € exigés pour prendre le départ. "On a pu récolter ces fonds grâce à la vente de stylos, de plantes et de croque-monsieur aux journées portes ouvertes. Beaucoup de dons d’élèves, de connaissances, via les réseaux sociaux notamment, nous sont parvenus. Grâce aux sponsors aussi", détaille le porte-parole. Si bien que, ce mercredi matin, le montant de l’équipe carolo atteignait 3 723 €: 4e plus haute contribution sur les 124 équipes engagées dans le challenge !

Ce samedi 16, ce sera donc le grand jour. Être parmi les premiers ? Là n’est pas l’ambition de l’équipe, juste pouvoir aller au bout. Mais pour les élèves, l’objectif est déjà en bonne partie atteint. "On a découvert l’action de Médecins du monde dans le cadre du cours d’éducation permanente. On est très contents de pouvoir prendre part à un tel projet concret de solidarité. C’est porteur de valeurs."

Infos et dons (déductibles fiscalement à partir de 40 €) via le site https ://www.docriders.org.