Charleroi: l'aéroport veut augmenter son nombre de panneaux photovoltaïques

Pour continuer à diminuer son empreinte carbone, l’aéroport étudie deux projets d’extension du parc photovoltaïque. C’est le ministre wallon de tutelle Adrien Dolimont (MR) qui le confirme dans une réponse écrite au député Écolo Christophe Clersy. "Le premier projet concerne les parkings. Mais une alternative a été mise à l’examen: elle vise à équiper d’autres toits de l’infrastructure aéroportuaire (avec test de résistance au poids préalable) et à créer des champs solaires. Le travail d’élaboration des cahiers des charges est en cours. Il nécessite du temps compte tenu de la complexité technique des dossiers." Les marchés publics seront lancés dans la foulée. Dolimont le souligne: "L’ambition est de réduire la dépendance au réseau électrique en favorisant la consommation d’énergie verte produite localement. En 2030, BSCA vise une baisse de 35%. Qui devrait grimper à 85% vingt ans plus tard. Pour compléter les moyens de production, l’aéroport va aussi se concentrer sur les nouvelles technologies de stockage d’énergie, sous forme de batteries ou d’hydrogène." Une vision globale et réfléchie doit être définie.