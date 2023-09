Ancre: l'équipe attend son nouveau contrat-programme avant de penser à la saison 2024-2025

La mouture finale du projet architectural avait été officiellement présentée en avril dernier, avec un calendrier réaliste et un budget établi à 14, 493 millions d’euros. La seule certitude, pour le moment, c’est que la saison prochaine, l’exercice 2024-2025, l’Ancre devra la vivre en itinérance. Ce qui n’est pas pour rassurer Jean-Michel Van den Eeyden: "La question, c’est où poserons-nous notre chapiteau pendant les mois d’hiver ? Nous allons être tributaires de nos partenaires. Si tout se déroule comme espéré, nous aurons accès à la salle du Hangar du PBA, mais ce n’est pas encore confirmé".

La grande inconnue reste, forcément, de nature financière: le nouveau contrat-programme de l’Ancre, et donc la hauteur exacte de son financement, se trouve actuellement dans les tuyaux de l’administration, suscitant toutes les craintes face à l’incertitude: "Nous sommes financés à 90% par la Fédération Wallonie-Bruxelles, décortique le directeur. Mais 70% de l’enveloppe de la Fédération part à Bruxelles pour 30% dédiés aux opérateurs wallons. Et aucune aide exceptionnelle n’est prévue pour notre période d’itinérance, alors que le coût de celle-ci est estimé à 200 000 €". C’est en vivant, au début de l’été, au sein du BAD festival, à Lodelinsart, que l’équipe du théâtre a découvert les contraintes et les coûts inattendus de la vie sous chapiteau: "Nous avons appris à gérer un chapiteau, nous avons, en fait, carrément appris un tout nouveau métier". C’est donc acquis: le contrat-programme, qui doit montrer le bout de sa nouvelle mouture en novembre, sera déterminant. "C’est en novembre que nous saurons où aller et comment nous en sortir. Si le financement ne suit pas, notre saison 2024-2025 devra être totalement repensée à la baisse", conclut Jean-Michel Van den Eeyden.