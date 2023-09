Matricide et homicide de Marchienne: une expertise mentale sollicitée pour Alexandre, inculpé et placé sous mandat d’arrêt

À l’endroit cité, la maman de 50 ans et le jeune frère de 17 ans ont été découverts dans une pièce remplie de sang. "Il semblerait que le suspect s’en est pris à ces deux victimes au couteau", confirmait le parquet de Charleroi lundi lors d’une conférence de presse.

Alexandre, 22 ans, a aussi fait usage d’un pistolet d’alarme pour tirer sur son père et le pousser dans l’escalier. Le fils, en fuite juste après les faits, a finalement été repéré plus tard à Bruxelles grâce aux repérages téléphoniques et bancaires déployés par les autorités judiciaires alors qu’il comptait prendre un train pour rejoindre la France.

Une expertise mentale ordonnée

Lundi en fin de soirée, Alexandre a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt. "Il est inculpé de matricide, tentative de parricide et homicide sur son frère", indique la substitute Di Vincenzo mardi en fin de matinée. Le mobile des faits reste, de l’aveu du parquet, "flou" alors qu’Alexandre a évoqué des "soucis d’ordre personnel et familial".

Une expertise mentale de l’inculpé a été ordonnée par le juge d’instruction. Si, en temps normal, ce devoir d’enquête est classique, un élément a contribué à cette demande. "Un élément de l’audition de l’inculpé peut laisser penser à une problématique mentale ayant provoqué le passage à l’acte.", a commenté le parquet en refusant d’entrer dans les détails.