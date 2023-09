Charleroi: les fractures du bébé, "c'est un accident", selon le beau-père

Interrogé sur la prévention de coups et blessures qui lui est reprochée, le beau-père de l’enfant affirme "n’avoir fait que soulever la petite pour la placer dans son parc." Comment ? "Par les bras", répond le prévenu. Avant de corriger: dire "par les aisselles, un peu fortement peut-être". Quant aux bleus sur les joues: "J’avais l’habitude de lui faire des pincettes pour jouer, mais je n’ai peut-être pas senti ma force. C’est la première fois que je m’occupais d’un jeune enfant."

La maman affirme ne pas avoir été témoin de l’épisode évoqué par son désormais ex-compagnon, mais jure avoir directement réagi en voyant les difficultés rencontrées par son bébé. "J’étais dans la cuisine. J’ai juste demandé à mon compagnon de l’époque de mettre l’enfant dans son parc. Après, j’ai vu que ma fille ne réagissait pas et qu’elle avait mal au bras. Elle ne voulait pas prendre la balle, elle n’avait plus de réactions normales. Lui m’a dit qu’il avait pris la petite normalement. J’ai directement appelé mon médecin traitant avant d’aller à l’hôpital", précise la mère.

Versions contradictoires

La substitute Garcez partage son analyse: "La fracture du coude est survenue le mercredi, ce que confirme le prévenu, et la maman jure qu’elle l’a remarquée que quatre jours plus tard. Elle n’a pas non plus remarqué les bleus aux joues, qui sont énormes. Elle n’a pas réagi car elle a eu peur d’aller en prison. Le prévenu dit que c’est la maman qui a voulu mentir à l’hôpital et à la police."

Me Mohymont, tuteur de l’enfant, abonde dans le même sens. L’avocat rappelle que la maman a d’abord incriminé sa fillette de 9 ans, insinuant que cette dernière avait peut-être été un peu brutale avec sa petite sœur.

Pour le parquet, l’attitude du beau-père relève du "je-m’en-foutisme". Deux ans de prison ferme sont requis à son encontre. Pour la maman, une inscription au casier judiciaire est requise, avec six mois de prison avec sursis.

La défense plaide une peine de travail pour le beau-père et un acquittement pour la maman.

Jugement le 10 octobre.