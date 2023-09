Charleroi : il harcèle et menace son ex-compagne ainsi qu’un policier carolo

"Sale poulet", "sale chien de merde", "nique la police", "enfant de putain", "t’es morte, sale grosse pute"… Lorsque Jean-Baptiste prend la plume pour écrire à son ex-compagne ou à un policier de Charleroi, ce n’est pas pour rivaliser d’élégance avec Alfred de Musset. Il insulte, et il menace. À la première, il a promis de "la brûler avec de l’acide et de la tuer en sortant de prison". Au second, il réserve "une balle de AK-47 dans la tête".