Virée infernale à Charleroi: 18 mois de prison, mais Jonathan espère mieux

Avec deux autres acolytes, Jonathan a participé à une folle soirée d’anniversaire, celui de son frère, rythmée par une importante consommation d’alcool. "Après, c’est une soirée qui a déconné. Moi, j’étais au volant et eux ont volé", confirme Jonathan. Bilan de la virée folle: un garde bousculé pour voler de l’alcool, des véhicules dégradés et deux personnes agressées, dont une qui est née en 1954.

Étant donné le rôle limité de Jonathan, son jeune âge et ses faibles antécédents judiciaires, le parquet lui propose deux options. "Soit on maintient la peine de 18 mois de prison avec un sursis ou alors on prévoit une peine de travail d’une centaine d’heures.", lance le substitut Bouilliez.

Sans avocat, Jonathan marque son accord pour la peine de travail. Jugement le 9 octobre prochain.