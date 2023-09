L’ancien ministre MR Denis Ducarme accusé de harcèlement moral par une ex-collaboratrice: "Je suis droit dans mes bottes!"

Mais Denis Ducarme a une (fameuse) épine dans le pied : le 1er septembre, une plainte a été déposée pour “harcèlement moral” auprès d’un juge d’instruction au tribunal de Charleroi, signale Sudinfo. La plainte émane d’une de ses anciennes collaboratrices de cabinet. Selon nos informations, sous les mots “harcèlement moral”, il lui serait notamment reproché d'avoir mis la pression de façon déraisonnable sur des membres de son cabinet, avec des délais intenables, des accès de colère ou encore une obligation de disponibilités approchant les 24/7.

Denis Ducarme : “Je suis très serein”

L’homme politique est bien évidemment présumé innocent : le dossier est entre les mains de la justice qui, on l’imagine, entendra prochainement le député et divers témoins potentiels avant d’aller plus loin. Contacté, Denis Ducarme nous précise être “très serein”. “Je suis droit dans mes bottes”, répond-il, interrogé sur la question. “L’exigence et la rigueur vont de pair avec un travail au service des citoyens, et je n’ai jamais eu de problèmes avec d’autres collaborateurs depuis que je suis en politique. Pour le reste, je consulte un avocat et j’entends naturellement protéger mon honneur… et je poursuis bien sûr mon engagement politique.”

Un bruit de couloir courait au MR depuis plusieurs mois

Cette plainte a la particularité d’arriver tard : il y a près de trois ans que Denis Ducarme n’est plus ministre. Mais dans les coulisses, la rumeur d’une plainte courait déjà depuis plusieurs mois. Contactées, plusieurs personnes ayant travaillé avec (ou pour) l’homme politique au fil des années ont pu nous confirmer qu’un tel bruit courait dans les couloirs du MR depuis pas mal de temps. Et que l’intéressée avait longuement hésité avant de se lancer…

La justice a finalement été saisie. Mais il faut préciser qu’en tant que député, Denis Ducarme est protégé par l’immunité parlementaire. C’est-à-dire que pour être renvoyé devant le tribunal, il faut que la Chambre des représentants décide de lui lever son immunité, sur demande du ministère public. Ceci ne signifie pas que toute plainte est inexistante ou s’éteint immédiatement : comme pour n’importe quel autre dossier, la justice peut établir ses devoirs et demander des auditions, pour avancer dans l’enquête et s’assurer, avant toute poursuite en tant que telle, que les accusations sont fondées.