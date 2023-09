Charleroi: Valentin s’en veut d’avoir "touché" sa belle-fille... mais "elle l’a chauffé"

Sous l’influence de la boisson, l’adulte a commencé à agresser sa victime avec des caresses et des bisous…

Aucun consentement

… avant d’aller plus loin. "Il n’a pas voulu partir, a enlevé la culotte de ma cliente pour la pénétrer digitalement", rappelle Me Khoulalene, partie civile.

Pour Valentin, qui dit "terriblement regretter" d’avoir infligé ça à celle qu’il considérait comme sa sœur dans le cadre d’une relation dite "fusionnelle", il n’y a cependant pas eu de viol étant donné que l’adolescente était consentante. "Il dit dans son audition qu’elle l’a chauffé en ayant eu comme seul geste de réconfort de poser sa tête sur l’épaule du prévenu. Il n’y avait pas de consentement", insiste l’avocat en rappelant l’attitude froide de la victime juste après les faits lors d’échanges de SMS avec son bourreau.

Pour le parquet, le même constat s’applique: viol il y a bien eu sur la mineure. Une peine de 3 ans de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire, est requise contre le trentenaire. Me Callari, l’avocat de Valentin, plaide une requalification de la scène en atteinte à l’intégrité sexuelle et un sursis probatoire. Non sans rappeler que son client ne présente aucune forme de déviance sexuelle ni de pédophilie.

Jugement le mois prochain.