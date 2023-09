Selon nos informations, un garçon de 22 ans aurait tué sa mère et son frère, âgé de 16 ans. Il aurait aussi tiré sur son père et l’aurait grièvement blessé, avant de prendre la fuite par le train. L’auteur aurait été intercepté un peu plus tard en gare de La Louvièe-Sud.

Les secours et forces de police sont arrivés en force, avec entre autres deux ambulances. À l’intérieur de la maison, la scène était épouvantable. À 22 h 30, la police, le parquet et le labo étaient toujours sur place. Si le parquet confirmait le double homicide, il était encore trop tôt pour s’exprimer plus. Une communication devrait être faite, ce lundi. Le voisinage, choqué par les événements, ne comprenait pas ce drame qui décime une famille, jusque-là en apparence sans histoire. Le suspect a également une sœur, qui n’était pas présente au moment des faits.