Le CampusUCharleroi est devenu une réalité !

Dans "la salle du Musée" du bâtiment Zénobe Gramme, le public venu en masse, conscient que le moment était historique, ne pouvait que souligner le travail réaliser pour offrir à la jeunesse carolo un lieu où l’apprentissage serait désormais le maître-mot.

"Plus d'un siècle après la création, en 1903, de l'Université du Travail Paul Pastur par la Province de Hainaut, le bâtiment Zénobe Gramme finalise son impressionnante rénovation En tout, 55 millions d'euros ont été investis. Avec le Maçonnerie et le bâtiment Solvay, au cœur de la Ville Haute, le nouveau CampusUCharleroi comptera 5 auditoires, 55 salles de cours, 450 places de laboratoire, 280 places de labo informatique, 120 bureaux,… La restauration intégrale de la Maçonnerie offrira aux occupants du campus une surface de 3.000 m² composée de salles de réunion, de classes, d'un auditoire de 240 places et d'un espace polyvalent. Le bâtiment Solvay offrira seize laboratoires de thermodynamique, physique, électrotechnique, chimie etbiologie ainsi que des locaux destinés aux enseignants : trois salles de cours et un laboratoire informatique. Au total, 5.000 m² rénovés pour le bien-être des étudiants et des professeurs. Le bâtiment Gramme comporte des auditoires et des espaces confortables et conviviaux pour les chercheurs, les enseignants et le personnel ouvrier et administratif. Les nouvelles pédagogies actives du monde de l'enseignement y sont présentes", précise Mélissa Lo Bue chargée de communication ULB.

Et Michel Coulon, directeur ULB Charleroi, de poursuivre "C'est un ouf de soulagement. Il y a à présent tous les ingrédients d'une université avec un campus et des acteurs de l'enseignement. Toutes les classes sont fonctionnelles pour accueillir les étudiants dès lundi. C'est aussi tout un quartier qui se retrouve modifié et quelque peu changer la vue qu'on a de ce quartier. À Louvain-la-Neuve c'est l'université qui a créé la ville et à Charleroi c'est la ville qui a créé l'université."

Pour le bourgmestre Paul Magnette, "c'est une injustice qui est réparée et une vision qui est concrétisée grâce à des personnes qui ont cru à ce projet."

Frédéric Ngom