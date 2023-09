En marge de l’inauguration du CampusUCharleroi a eu lieu la première soirée estudiantine

Qu’ils soient pennés ou calottés, de Charleroi ou pas tous n’avaient qu’un slogan à la bouche : vive la fête. Disparus les codes sociaux et les “étiquettes”. Plus de ministres, de bourgmestres, d’échevins ou autres tous étaient à la fête avec rires, musique et çà et là des concours d’afonds.

Les étudiants français fréquentant d’autres sites ont tenu à se rendre compte “de visu” de l’ambiance à Charleroi jurant même de venir plus qu’à l’occasion pour lever le coude, danser et faire de nouvelles connaissances.