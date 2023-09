Charleroi: la première partie des Fêtes de Wallonie a eu lieu, ce vendredi

C’est sous un soleil franc et chaud que s’est déroulé ce traditionnel hommage à celui qui fut avocat, écrivain mais aussi, et surtout, député du POB, et grand instigateur de l’exposition internationale de 1911. Sur la place du Bourdon, c’est le poète et auteur-compositeur Jacques Bertrand qui aura été mis à l’honneur. En musique et escorté par les géants de la Ville, dont les porteurs ont fait preuve d’un rare courage dans cette vague de chaleur, les élus carolos ont donc célébré la mémoire de ces deux personnalités qui ont marqué Charleroi et toute la Wallonie. Li tchant des Walons et Sintez come èm keûr bat (Lolotte) ont alors retenti, repris en chœur par toute et tous.

Cette première journée des Fêtes de Wallonie de Charleroi qui, en toute amitié, s’arrangent pour ne pas se dérouler en même temps que les grands rendez-vous namurois, a ensuite poursuivi son programme, tel que prévu de longue date.

La matinée s’est poursuivie par l’inauguration officielle, en présence des autorités du TEC, de la nouvelle station de métro Palais et de la gare de bus attenante. Au-delà du changement de nom, la station, qui s’appelait Beaux-Arts jusqu’ici, est notamment désormais dotée de deux ascenseurs accessibles aux PMR. Six écrans informatifs diffusent, sur les quais de bus et dans la station de métro, les horaires des lignes et les prochains bus et rames de métro en approche.

L’après-midi s’est poursuivie par l’inauguration officielle du nouveau Campus. Les bâtiments Zénobe Gramme et Maçonnerie étaient ouverts aux visites libres de 13 heures à 17 heures. Et une grande fête, avec DJ, food trucks et bar a animé le boulevard Solvay, de 19 heures à 23 heures.