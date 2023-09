Charleroi: l'équipe du théâtre Marignan est ouverte à toutes les bonnes volontés, sur scène et en coulisses

Sans tout de suite envisager que les éventuelles sommes obtenues permettent d’embaucher des collaborateurs, Jacky Druaux ne peut que reconnaître que la gestion d’un théâtre, tant le bâtiment que son contenu artistique, c’est une tâche chronophage et énergivore, d’autant plus lorsque ce n’est pratiqué qu’à titre de pure passion: "Notre troupe de Cabaret 2000 porte ce nom car nous nous sommes lancés au tournant de l’an 2000. Michelle Vercammen, Luigi Di Giovanni, Antoine Vandenberghe et moi-même sommes tous"sexygénaires"ou sur le point de le devenir. Il n’y a que Jean-Charles Gosseries, dans la troupe, qui soit quadragénaire. Donc, oui, nous ouvrons la porte aux jeunes, tant comédiens, pour nous accompagner sur scène, que collaborateurs administratifs, pour nous aider en coulisses. Nous cherchons des personnes de qualité, autonomes, prêtes à s’engager dans du bénévolat à portée culturelle".