Charleroi: le président du CPAS plaide pour un refinancement par le fédéral

Des travailleurs qui ne parviennent plus à payer leurs factures d’énergie, des pensionnés dans l’incapacité de faire face à leurs frais de santé, des jeunes qui ont besoin de l’aide sociale pour achever leurs études, et une lasagne de plus en plus épaisse de problématiques sociales, familiales, économiques, sanitaires (assuétudes, santé mentale): les CPAS n’ont plus les moyens de remplir correctement leurs missions d’accompagnement. À Charleroi, le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe vient de s’associer à ses collègues de quatre autres grandes villes belges (Anvers, Gand, Bruxelles et Liège) pour réclamer une réforme des financements structurels dans le cadre des négociations pour les élections fédérales de 2024. "Les efforts budgétaires à consentir au niveau local pour répondre à nos missions légales deviennent de plus en plus insoutenables, observe-t-il. Notre personnel, du travailleur social à l’agent d’accueil, du responsable de l’encodage à la technicienne de surface, toutes et tous sont à bout. Et dans ces conditions, la seule loi qui finira par s’imposer, ce sera celle de la jungle. Soit celle du plus fort."