Charleroi: la nouvelle saison de Cabaret 2000, au théâtre Marignan, sera généreuse en rires

Tout commence du 22 septembre au 15 octobre, avec Hier est un autre jour, de Sylvain Meniac et Jean-François Cros. "Il y a quelque chose de surréel dans cette histoire, le personnage principal revit les mêmes situations en boucle mais il est le seul à en être conscient".

Suivra un classique, Peau de Vache, de Barillet et Gredy, du 8 décembre au 14 janvier 2024, avec une soirée spéciale réveillon, le 31 décembre. Mais Jacky Druaux souligne: "Nous avons relu le texte pour le dépoussiérer un peu, réduire certaines longueurs et moderniser certaines situations. Tout comme l’on ne monte plus d’opérettes en trois actes d’une heure quarante chacun, le théâtre actuel se veut plus dynamique. Sur Paris, la tendance constatée, c’est une pièce d’une heure trente maximum et sans entracte".

Du 2 au 25 février, la troupe de Cabaret 2000 plongera encore plus dans le répertoire avec Les Fourberies de Scapin, d’un certain Molière. "C’est l’un des gros projets de cette sai son et je suis heureux de constater que les réservations pour les groupes scolaires partent très, très vite". Il est d’ailleurs déjà recommandé aux enseignants intéressés de ne plus traîner avant de se manifester auprès du Marignan, au 0495/10 20 14.

Du 29 mars au 21 avril, deux sœurs d’un certain standing, Jeanne et Maryvonne, découvrent que leur appartement est occupé par un jeune couple marginal ; c’est Le Squat, de Jean-Marie Chevret, où le rire n’empêche pas une réflexion sur le sans-abrisme et la solidarité.

Enfin, cette nouvelle saison se terminera en apothéose de fard, de plumes, de paillettes, de fous rires et de biscottes: Cabaret 2000 s’attaque ni plus ni moins qu’à La Cage aux Folles, de Jean Poiret. Antoine Vandenberghe sera Georges, Jean-Paul Clerbois sera Albin, le public sera plié en quatre. Jacky Druaux, lui, se réjouit: "Les droits de la pièce sont restés bloqués un certain temps. Beaucoup de troupes ont contourné le problème en présentant la version qui en existe en comédie musicale mais, ici, nous avons obtenu les droits, c’est la vraie Cage aux Folles que nous allons pouvoir partager avec notre public".

La formule abonnement aux 5 spectacles est fixée à 75€, des permanences sont assurées au théâtre les mardis, jeudis et samedis de 14 heures à 18 heures. Toutes les infos peuvent aussi se consulter via le site www.theatremarignan.be. Jacky Druaux conclut: "Nous accueillons également d’autres spectacles, avec, notamment les propositions d’Improcarolo, fidèle partenaire de longue date et Le programme de la Maison du Conte, qui est de l’aventure depuis le début. Et cette saison peut toujours s’ouvrir à d’autres spectacles en cours d’exercice". Mais cela, comme le veut le dicton, c’est une histoire pour un autre jour…