Charleroi: la Ville et la Province veulent réorganiser leur enseignement secondaire

Dix ans après la conception de la Cité des Métiers, la Province de Hainaut et la Ville de Charleroi travaillent à l’élaboration d’un projet pilote de réorganisation de leur enseignement secondaire. Le personnel et les parents viennent d’en être informés. "L’ambition, c’est de renforcer chacun de nos réseaux", expliquent le député provincial Éric Massin et la Première échevine Julie Patte, en charge de l’Enseignement. Il est prévu que la Ville se concentre sur le secondaire inférieur, avec l’objectif d’augmenter le niveau d’instruction et de qualification des élèves, ainsi que leur accompagnement et leur orientation à l’issue de la 3e secondaire. De son côté, la Province capitalisera sur le secondaire supérieur qualifiant, qu’elle connaît bien pour en être le principal opérateur depuis 120 ans. Le projet s’inscrit dans le cadre des réformes du pacte d’Excellence en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme on le sait, la mise en place du "tronc commun" est en cours dans le fondamental, elle doit se poursuivre dans le secondaire inférieur jusqu’en 2028. "Notre projet vise à anticiper le calendrier de la Fédération et à créer dans chacun des districts une"école secondaire du tronc commun", école à taille humaine (environ 300 élèves), explique Julie Patte. "Ces établissements assureront le continuum avec notre enseignement fondamental. Nous passerons la main à la Province -dont c’est la spécialité – pour l’organisation du qualifiant."