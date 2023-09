Charleroi: le pédophile demande la castration chimique

Le compagnon en question est Jonathan, également père de famille de deux petites filles.

Directement interrogées, ces dernières confirment aussi avoir subi des viols et des atteintes à l’intégrité sexuelle depuis plus de sept ans.

"Je regrette sincèrement"

Au même moment, la maman de la petite Sonia (prénom d’emprunt) reçoit un appel de l’ex-compagne de Jonathan lui apprenant les déviances sexuelles de son compagnon. Une confrontation s’en est suivie. "Le prévenu était présent au moment de l’appel et a tout nié en bloc, même en étant confronté à la jeune fille. Mais cette dernière a enfin expliqué à sa mère ce qu’elle subissait depuis ses cinq ans", précise Me Charles, tuteur ad hoc. Au pied du mur, Jonathan admet avoir commis ces faits et se rend à la police.

Ce mercredi matin, au moment d’évoquer les viols, tentatives de viol et atteintes à l’intégrité sexuelle, Jonathan est en aveu de l’ensemble des préventions. En larmes, ce dernier dit regretter sincèrement les faits commis et demande pardon. "Je demande pardon pour avoir gâché la vie de mes enfants et de mon entourage. La peine que vous m’infligerez, je la prendrais telle qu’elle est."

Aujourd’hui, les jeunes victimes sont détruites. L’une des filles de Jonathan confirme du haut de ses 12 ans ne plus vouloir entendre parler de son père ou le voir.

Des aveux nuancés

Pour le substitut Vervaeren, les aveux de Jonathan ne sont pas aussi sincères que ce qu’il voudrait faire croire. En cause, le rôle de "victime" qu’essaie d’endosser le prévenu. "Il a quand même déclaré que ce sont ses victimes qui l’ont provoqué en se promenant toutes nues dans la maison ou en venant se frotter sur l’accoudoir du fauteuil", lance le substitut du procureur un brin énervé par l’attitude du prévenu qu’il considère comme étant "un danger pour les enfants." Une peine de 14 ans de prison est dès lors requise contre Jonathan.

Du côté de la défense, on insiste sur la véritable prise de conscience opérée par le prévenu. "Il est en aveu depuis le début et c’est lui qui se rend à la police. Il le sait qu’il a une déviance pédophile depuis des années. Il y a quand même eu des appels à l’aide depuis des années, notamment en 2017 quand il a confié faire des rêves érotiques avec des enfants et qu’il a demandé son internement", corrige Me Glorieux, à la défense. Un sursis probatoire est proposé pour soigner la déviance de Jonathan, avec notamment une castration chimique et un suivi psychiatrique.

Jugement dans deux semaines.