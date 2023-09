Charleroi: interview croisée de Sophie Mengoni et Gaëtan Bangisa, les deux députés wallons "surprise"

Comment avez-vous vécu ce changement ?

Sophie Mengoni: J’ai reçu un bon accueil tant du groupe PS que des autres familles politiques, même de l’opposition. Le contexte de mon arrivée était émotionnellement très fort, nous venions de perdre un ami. Je suis fière de poursuivre ce mandat que Paul n’a pas pu mener à terme.

Gaëtan Bangisa: C’était inattendu. Je vous rappelle que j’étais le sixième suppléant en ordre utile, les précédents ont décliné. Je me sens honoré de pouvoir représenter la population de Charleroi Métropole.

S’il y a une politique qui vous tient à cœur, c’est laquelle ?

S.M.: L’égalité des chances. Et la lutte contre certaines formes de violences. J’ai personnellement vécu du cyberharcèlement alors que j’étais échevine à Fontaine-L’Evêque. J’ai fait le choix de ne pas porter plainte et d’affronter tout ça. Je pense qu’il faut mieux protéger nos concitoyens !

G.B: Moi aussi j’ai subi des attaques, elles étaient à caractère raciste, ce qui constitue un délit. Une instruction a été ouverte à charge des auteurs, le tribunal correctionnel s’est saisi du dossier. Nous attendons les conclusions.

Le bashing politique, vous en avez souffert ?

G.B: Pour moi, ce fut avant ma désignation en tant que président de l’intercommunale Tibi en 2017. À l’époque, j’ai pensé arrêter mais j’ai tenu bon. J’ai reçu du soutien.

S.M: Sur le plan local, je l’ai vécu indirectement à travers mon bourgmestre Gianni Galluzzo. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux est hallucinant. Ce fut encore pire pendant le covid, on en a pris plein la figure. Nous avions le devoir, l’obligation légale de faire respecter des décisions prises à d’autres niveaux de pouvoir, ce que la population ne comprenait pas toujours.

Comment travaillez-vous ? En vous répartissant les matières ou en avançant chacun sur le ou les dossiers qui vous semblent importants ?

G.B: J’ai récupéré les commissions de Maxime Hardy qui me conviennent parfaitement. C’est un moyen d’apprendre. Et puis, je vais là où l’on ne m’attend pas forcément, comme sur le droit des Femmes, une thématique qui est liée à mon vécu familial.

S.M: À côté de l’Égalité des chances, j’ai une sensibilité particulière pour les dossiers liés à l’Emploi et à la Formation. Je siège aussi en commission Budget et Aéroport. Je travaille en restant connectée au terrain et aux gens, il n’y a que comme ça que l’on peut être efficace. À la Fédération Wallonie-Bruxelles, j’ai été désignée pour siéger en commission Enseignement Supérieur et Jeunesse, ce que je prends comme un cadeau. Le campus sera inauguré ce vendredi à Charleroi. Il faut en faire un moteur de l’animation urbaine tout en permettant à chaque étudiant de s’épanouir et de se mettre en capacité de réussir sa vie.

Existe-il des dossiers pour lesquels les députés de Charleroi peuvent dépasser leurs clivages pour faire front ?

G.B: Oui, les convergences existent. Quand l’intérêt des gens et de la région l’impose. Je vais prendre l’exemple du schéma de développement territorial. Nous sommes parvenus à nous coordonner sur le texte.

S.M: J’ai un autre exemple d’unité de vue, autour du décret qui va donner les moyens à des opérateurs de logement public et à des universités de créer eux-mêmes des kots pour rencontrer la demande. Cela va contribuer à réguler le marché en luttant contre la spéculation locative.

G.B: La précarité estudiantine est un réel enjeu. Comment faire en sorte de démocratiser le coût du transport et l’accès au logement pour donner une chance à tous les jeunes ? L’amélioration de l’environnement de l’étudiant est un chantier ambitieux auquel nous devons nous atteler !

Quels sont les sujets dont vous vous êtes emparés pour servir Charleroi Métropole ?

S.M: Je vais en citer deux. La formation et la réinsertion socioprofessionnelle à travers le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée qui va démarrer dans certaines communes de notre zone. Mais aussi, à l’abbaye d’Aulne, le vieux projet de restauration des ruines qui a enfin pu aboutir. Paul Furlan y était sensible. La mise en œuvre pourrait démarrer dès septembre prochain, on l’attend depuis 20 ans !

G.B: J’ai interrogé la ministre de l’Environnement sur l’état d’avancement du décret de reconnaissance des agents constatateurs actifs dans les intercommunales et les OIP. C’est un sujet lié à mon expérience chez Tibi. Si nous voulons des territoires plus propres, il faut des moyens de répression. La prévention et le nettoyage ne suffisent pas.

Que manque-t-il à la Wallonie selon vous ?

S.M: Des projets de territoire qui dépassent le niveau communal. Nous devons être plus pertinents, plus cohérents comme le sont des régions en France.

G.B: Je dirais mille éducateurs de rue, mais c’est une image, évidemment. L’éducateur de rue, c’est un investissement pour l’avenir, il aide le jeune à trouver sa voie, à se mettre à la recherche et à l’écoute de sa vocation. Et ces jeunes, ce sont des futurs adultes que l’on n’aura pas à aider à se réinsérer plus tard.