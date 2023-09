Charleroi: condamné à deux ans de prison, il nie tout

Le 13 janvier 2020, en l’absence de Philippe, le tribunal correctionnel de Charleroi lui a infligé une peine de deux ans de prison par défaut. Selon la justice, l’homme condamné a été impliqué dans un trafic de cocaïne et d’héroïne entre janvier et décembre 2018 en association avec deux amis d’enfance. Mais plus de trois ans après cette condamnation judiciaire, le dossier est revenu sur opposition.