Charleroi: toujours pas de solution en vue pour sauver les orgues, classées depuis 2009, de l'église saint-Basile, promise à la démolition, à Couillet

C’est le bourgmestre Paul Magnette qui l’indique dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal. L’instrument a fait l’objet d’un classement au Patrimoine wallon voici près de quinze ans, il appartient à la Fabrique d’église. "Pour sa conservation, cette dernière avait lancé avec l’accord de l’agence wallonne du Patrimoine, un cycle de réunions visant à définir des mesures de sauvegarde. Dans le cadre de cette procédure, il avait été décidé, d’une part, que la propriétaire mettrait tout en œuvre pour trouver rapidement un lieu d’accueil définitif et, d’autre part, qu’elle procéderait au lancement d’un marché public visant les démontage, nettoyage, conditionnement et transport de l’orgue dans les conditions requises. Les démarches se sont multipliées tant de la part de la Fabrique d’église que de l’Évêché de Tournai, de l’Agence wallonne du Patrimoine ou de la Ville de Charleroi mais elles sont restées vaines", indique le bourgmestre. On n’a donc toujours pas de solution.

Le chef de groupe MR du conseil communal s’en inquiète: informé par l’ASBL "Communauté Historia" qui œuvre à la préservation de l’instrument, Nicolas Tzanetatos rappelle qu’il n’en existe que deux exemplaires en Belgique.

L’église Saint-Basile est fermée au public depuis plus de 20 ans. Pendant tout ce temps, rien n’a donc été fait pour mettre l’orgue à l’abri des détériorations. On n’ose en imaginer l’état. Sur le territoire communal, la place Basile Parent est l’une des dix-sept dont la majorité veut repenser l’usage et les fonctionnalités. Une consultation citoyenne a été lancée afin d’impliquer les habitants du lieu dans son réaménagement. "À ce stade, on en est à la finalisation du deuxième avant-projet. Celui-ci devrait être achevé pour cet automne 2023", conclut Paul Magnette.