Charleroi: le bras de fer entre la Ville et le sculpteur Martin Guyaux se poursuit à propos de la relocalisation de la sculpture Passation, les trois mains monumentales

Comme l’avait indiqué le bourgmestre Paul Magnette, le site de la Porte Ouest a été proposé. "Il est question d’installer Passation dans le futur parc urbain de la friche industrielle qui sera planté pour 2026, confie Martin Guyaux. On m’a parlé du projet de caserne et de pôle d’activités (NdLR: le pôle Cleantech,) mais c’est actuellement un désert sidérurgique qui ne me convient pas, avec l’usine de Thy Marcinelle comme décor de fond. Ce n’est pas du tout l’environnement pour lequel l’œuvre a été conçue. Passation rend hommage aux arts, nullement à l’industrie. Jamais on ne m’a dit clairement qu’elle ne reviendrait plus en centre-ville."