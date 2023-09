Charleroi: enfin sécrurisé comme il se doit, le complexe sportif de Mont-sur-Marchienne rouvre pour les clubs, avec une jauge maximale de 100 personnes

Toute une série de travaux s’imposaient, depuis la fermeture décrétée par la zone de Secours. Les services de la Ville s’y sont attelés ces derniers mois, profitant notamment de l’été, plus calme, pour donner les derniers coups de cravache: nouveaux pictogrammes de sécurité, robinets d’incendie armés, éclairages de secours, plans d’évacuation, compartimentage de la conciergerie, serrures à boutons sur les portes, évacuation des encombrants, accès garanti à toutes les issues de secours, mise en conformité des installations de gaz et d’électricité, tout est prêt pour le retour des clubs sportifs et de leurs affiliés.