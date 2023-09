Charleroi: les projets de la rentrée pour la Participation citoyenne

Après l’Enseignement, la Participation citoyenne. La Première échevine Julie Patte présente les projets qui vont baliser cet automne 2023, en matière d’implication des citoyens dans la vie de leur ville. D’abord, il y a une version adaptée du jeu "Party’cipation", dont la Maison de la Participation et des Associations (MPA) a acquis les droits pour son usage à Charleroi Métropole. Ce jeu de rôles permet à ses participants d’expérimenter la démocratie en direct, de manière ludique. Il permet notamment de mesurer les enjeux de la gestion d’une ville et la difficulté que peut représenter une prise de décision. Comment par exemple concilier intérêts économiques et défis écologiques et sociaux ? "Nous avons prévu de l’employer pour confronter des élus à des membres de nos conseils de participation", indique la première échevine, Julie Patte. Ce sera le 10 octobre à la MPA. "Nous allons également réfléchir à ouvrir l’accès de ce jeu à d’autres publics." Pourquoi pas à certaines classes d’écoles, ce qui aurait du sens à l’approche de la double échéance des élections politiques ?